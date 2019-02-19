Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО выступила с призывом в поддержку родного языка

CA-NEWS (MNG) - Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию, сообщает Montsame.

По случаю этого дня Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО запустила акцию #MyLanguageMatters, которая призвана сохранить и защищить культурное наследие и традиции через родной язык и популяризировать их в социальных сетях. Другими словами, у пользователей сети микроблогов будет возможность написать свои посты о значении защиты и сохранении родного языка и использовать при этом #MyLanguageMatters hashtag.

По мнению экспертов, в настоящее время 40% языков находятся на грани вымирания. По данным ЮНЕСКО, среди стран с наибольшим числом вымирающих языков первое место занимают Индия (197 языков) и США (191), затем Бразилия (190), Китай (144), Индонезия (143), и Мексика (143).