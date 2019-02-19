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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ создало в Афганистане новый террористический «хаб», угрожающий Центральной Азии, - АТЦ СНГ

CA-NEWS (CA) -  Бежавшие из Сирии и Ирака террористы «Исламского государства» создали в Афганистане террористический «хаб», угрожающий всей Центральной Азии, констатировал Андрей Новиков на совещании глав антитеррористических центров стран (АТЦ) СНГ.

«Этот прогноз, к сожалению, подтвердился, как и гипотеза о том, что перемещение уцелевших подразделений ИГ и других террористических организаций из Сирии и Ирака в Афганистан повлечет возможность формирования террористического «хаба» в этом регионе», - цитирует РИА Новости слова главы Антитеррористического центра СНГ Новикова.

По его словам, объявленный идеологами ИГ проект «новая хиджра» во многом способствует формированию террористических угроз уже внутри стран содружества.

В совещании участвуют представители девяти стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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