В Узбекистане председатель суда пнул подчинённого между ног, сотрудник попал в больницу

CA-NEWS (UZ) - Председатель Навоийского областного административного суда Отабек Тошев на глазах у всех повалил на пол подчинённого Дилшода Норова и избил его. Об этом 18 февраля сообщил сам 31-летний Дильшод Норов, передает centralasian.org.



Работающий компьютерщиком в областной суде в Навои Дильшод рассказал, что председатель административного суда Отабек Тошев якобы повалил его на землю и пнул между ног, потому что он не выполнил данное ему задание.

«Сначала он оскорбил меня и запустил пультом. В гневе он ударил меня по голове правой рукой. Когда он ударил меня по голове, я ударился головой о ботинок. И упал на землю. И тут у меня искры посыпались из глаз. Я закричал и позвал на помощь», - рассказал Дильшод Норов.

31-летний Дильшод Норов сообщил, что в результате избиения он не смог ходить и был госпитализирован в Навоийскую областную больницу в тот же день.

Дильшод Норов признался, что у него опухла мошонка, своё состояние он оценивает как «среднее».

"Врачи сказали, что всё будет хорошо и отёки сойдут. Анализы крови вышли хорошие. Хотя мне и стыдно, я вынужден сказать, что уже не могу справлять малую нужду, как раньше", - сказал Дильшод Норов.

Старший брат Дильшода Шерзод Норов пожаловался, что даже через три дня им не было передано заключение медицинской экспертизы, и судья Отабек Тошев «пытается замять дело».

- Врачи говорят: «Мы вылечим его». Но, когда мы спросили «где результаты проверки, есть ли они, или каковы заключения экспертизы?», они нам ничего не показывают, сказал Шерзод.

18 февраля Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что по данному делу Навоийская городская прокуратура «проводит досудебное расследование».

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты будут сообщены», - ответили в Генпрокуратуре.