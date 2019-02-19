Отчет: Авиакомпания Узбекистана столкнётся с долговым кризисом из-за советской модели управления

CA-NEWS (UZ) - Группа экспертов Всемирного банка и Международной финансовой корпорации подготовила доклад, посвященный развитию экономики Узбекистана. Сообщается, что одно предприятие управляет авиакомпанией, аэропортом и диспетчерской службой, что препятствует развитию авиакомпании.

В докладе отмечено, что «Узбекские авиалинии» не отказались от старой советской модели управления, что и послужило причиной сложившейся ситуации.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал 27 ноября 2017 года указ «О мерах по коренному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан».

Согласно указу, национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» была реорганизована, и на ее базе были созданы компании Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports , управляющие аэропортами Узбекистана. При Министерстве транспорта было создано Агентство гражданской авиации.

Несмотря на принятые меры, авторами отчета было отмечено, что задолженность государственного авиаперевозчика в Узбекистане представляет серьезную проблему.

«При правильных инвестициях и льготах, «Узбекистон хаво йуллари» могла бы утвердиться на растущем, но конкурентном рынке, по примеру Emirates Airlines и Singapore Airlines, которые являются государственными компаниями. В ближайшее время она, скорее всего, столкнется с серьезным долговым кризисом. В связи с покупками новых самолетов и расширением инфраструктуры аэропортов, «Узбекистон хаво йуллари» имеет очень большой долг – эта проблема должна быть решена немедленно», - отмечено в отчёте.

Эксперты утверждают, что развитие воздушного транспорта Узбекистана также происходит медленнее всего в регионе: только на 2% в год с 2010 года. Это особенно мало в сравнении с такими соседями, как Кыргызстан (16% в год) и Казахстан (10% в год).

Согласно авторам доклада, Узбекистан принял всего 2,8 млн туристов по воздуху в 2017 году. Для сравнения: Грузия, с населением всего 3,5 млн человек, что составляет одну десятую населения Узбекистана, ежегодно принимает по воздуху аналогичное число туристов, в то время как Иордания, с населением менее 10 млн человек, каждый год принимает до 10 млн туристов.

Причины этого объясняются тем, что рейсы в Узбекистан дороги как для пассажиров, так и для авиакомпаний.

«Ташкентский международный аэропорт» является одним из самых дорогих аэропортов в мире по уровню обслуживания иностранных авиакомпаний и пассажирских таможенных сборов. Но при этом, национальный перевозчик пользуется льготными ценами», - отмечается в отчёте.