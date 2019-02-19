Уроженец Узбекистана, обвиняемый в теракте в ночном клубе в Стамбуле, отрицает свою вину

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, обвиняемый в террористическом нападении на ночной клуб в Стамбуле, отрицает свою причастность к преступлению.

Как приводит газета Hurriyet 18 февраля слова Машарипов на суде: "Я не совершал это. Я не был тем человеком, в руках которого в ту ночь был автомат Калашникова".

Суд по делу против гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова начался в декабре 2017 года в тюрьме Силиври в Стамбуле при усиленных мерах безопасности.

Машарипов был арестован через 17 дней после террористического акта, как непосредственный исполнитель нападения на ночной клуб Reina.

Прокуроры просят Абдукадыру Машарипову наказание в виде 40 пожизненных заключений. Машарипов - один из 57 человек, задержанных по обвинению в причастности к нападению в ночном клубе Reina. Среди обвиняемых есть и его жена - Зарина Нуруллаева.

39 человек были убиты и 69 ранены в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"