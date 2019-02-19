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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане вводится новый порядок регистрации сим-карт

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана приняло постановление, согласно которому граждане, не имеющие паспорта образца 2014 года, обязаны провести перерегистрацию сим-карт, сообщает Авеста.

Данное постановление правительства за подписью президента Эмомали Рахмона было принято 9 февраля текущего года и опубликовано в правительственной газете «Джумхурият» 15 февраля.

Постановление называется «О порядке и требованиях подключения к электрической связи и его услугам». Службе связи при правительстве поручено в течение 6 месяцев принять меры относительно случаев регистрации более двух сим-карт на имя одного лица и перерегистрации сим-карт граждан страны, не имеющих паспортов образца 2014 года.

Также, согласно указанному постановлению, услуги сим-карт, которые не используются в течение 6 месяцев, будут отключены.

Правительство обязывает установить камеры видеонаблюдения на всех пунктах реализации сим-карт, а операторы мобильной связи обязуются не регистрировать на одно физическое лицо более двух сим-карт.

Запрещается продажа на территории Таджикистана сим-карт зарубежных мобильных компаний, а за рубежом запрещается реализовать сим-карты мобильных компаний, ведущих деятельность на территории Таджикистана.

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