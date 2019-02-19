Туркменистан обсуждает с Беларусью возможность производства лекарств

CA-NEWS (TM) - Возможность совместного производства лекарственных препаратов обсуждалась на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова и руководства ЗАО «БелАсептика» с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммедом Аманнепесовым. Об этом 18 февраля сообщила БЕЛТА.

Представители обеих стран высказали заинтересованность в организации взаимных поставок растительного лекарственного сырья, произрастающего на их территории, других природных и синтетических компонентов для производства лекарств, а также готовой продукции медицинского назначения.

ЗАО «БелАсептика» и управление «Туркмендермансенагат» планируют детально проработать вопрос создания совместного производства препаратов.

Отметим, что в Туркменистане сложная ситуация с лекарствами. Кроме того, что на них постоянно растут цены, в стране наблюдается нехватка дефицитных препаратов.

В ноябре 2018 года, затрагивая тему здравоохранения, президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил обеспечить население «эффективными лекарствами».