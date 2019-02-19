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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Дели племянник местного алкогольного магната насмерть сбил женщину из Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  В понедельник, 18 февраля, в Нью-Дели автомобиль «Бентли» на полной скорости сбил авторикшу, в которой ехало трое женщин из Туркменистана и местный водитель. Одна из пассажирок погибла, двое других и водитель получили ранения, сообщает издание The Indian Express.

Автомобилем управлял 19-летний Асис Сингх Чадда (Asees Singh Chadha) – племянник местного алкогольного магната Понти Сингх Чадда (Ponty Singh Chadha), убитого в перестрелке в 2012 году, отмечает Хроники Туркменистана.

Сообщается, что во время инцидента автомобиль сопровождали двое полицейских, охранявших Асиса Чадда.

«Бентли» на полной скорости врезался в авторикшу, стоявшую на перекрестке.

Виновный был задержан очевидцами и передан полиции. Его обвиняют в превышении скорости и непреднамеренном убийстве.

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