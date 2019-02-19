В Павлодарской области «прославившийся» дракой в сауне чиновник получил новую должность

CA-NEWS (KZ) - Новое назначение в Павлодарской области - Нурлан Садыбеков стал руководителем управления сельского хозяйства, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акима региона, Нурлана Садыбекова в качестве нового руководителя управления сельского хозяйства представил аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он поставил перед Садыбековым ряд важных задач и пожелал успехов в работе.

Садыбеков Нурлан Майданович родился 6 июля 1983 года в городе Хромтау Актюбинской области. Образование высшее, в 2005 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, по специальности "Мировая экономика".

Трудовую деятельность начал в 2005 году менеджером по маркетингу ТОО "Вахтель и К". С 2008 по 2014 годы работал в должностях эксперта Управления стратегии развития предпринимательства, главного эксперта Управления инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан.

С ноября 2014 года работал в должности руководителя отдела предпринимательства и туризма города Аксу.

С ноября 2015 года занимал должность заместителя акима Павлодарского района по селу.

В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что замакима района Садыбеков подрался в сауне в доме отдыха. Выражаясь нецензурной бранью он толкнул директора КХ"Линар" Бауржана Азимжанова в грудь и нанес ему несколько ударов в лицо. Позже догнал его в раздевалке и ударил в затылок. В результате замакима причинил мужчине телесные повреждения, соответствующие легкому вреду здоровья. Чиновник был приговорен к штрафу 15 МРП за умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.