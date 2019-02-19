В Минкультуры решают, как снять фильм об эвакуации казахстанцев из Сирии. Детали операции засекречены

CA-NEWS (KZ) - Телерадиокорпорация "Казахстан", Министерство культуры и спорта и заинтересованные госорганы рассматривают вопрос создания остросюжетного художественно-документального патриотического фильма об операции "Жусан", сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ответе на запрос депутатов Мажилиса.

По словам премьер-министра, создание такого фильма затрагивает ряд чувствительных вопросов, связанных с участием определённых стран, и требует тщательной проработки, передает informburo.

"Для построения сюжетной линии планируемого кинопроекта необходимо осветить обстоятельства, которые предшествовали и привели к проведению акции по вызволению наших сограждан, оказавшихся в горячих точках на сирийской территории", – говорится в ответе.

По информации Министерства иностранных дел, процесс возвращения соотечественников на родину ещё не завершён.

"В целях безопасности, подробности обнаружения и вывода этой группы не раскрываются", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, эти нюансы необходимо детально изучить и учесть для подготовки качественного фильма, который окажет позитивное влияние на патриотического и духовное воспитание молодёжи.

Министерству культуры и спорта и заинтересованным госорганам поручили провести всесторонний детальный анализ по вопросу создания фильма.

6 января 2019 года правоохранительные органы и Министерство иностранных дел завершили гуманитарную операцию по эвакуации из Сирии 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей.

Казахстанские граждане добровольно сдались так называемым Сирийским демократическим силам на территории Сирии и были вывезены в Казахстан при участии казахстанских спецслужб военным транзитом через третьи страны.