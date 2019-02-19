РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Минкультуры решают, как снять фильм об эвакуации казахстанцев из Сирии. Детали операции засекречены

CA-NEWS (KZ) -  Телерадиокорпорация "Казахстан", Министерство культуры и спорта и заинтересованные госорганы рассматривают вопрос создания остросюжетного художественно-документального патриотического фильма об операции "Жусан", сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в ответе на запрос депутатов Мажилиса.

По словам премьер-министра, создание такого фильма затрагивает ряд чувствительных вопросов, связанных с участием определённых стран, и требует тщательной проработки, передает informburo.

"Для построения сюжетной линии планируемого кинопроекта необходимо осветить обстоятельства, которые предшествовали и привели к проведению акции по вызволению наших сограждан, оказавшихся в горячих точках на сирийской территории", – говорится в ответе.

По информации Министерства иностранных дел, процесс возвращения соотечественников на родину ещё не завершён.

"В целях безопасности, подробности обнаружения и вывода этой группы не раскрываются", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, эти нюансы необходимо детально изучить и учесть для подготовки качественного фильма, который окажет позитивное влияние на патриотического и духовное воспитание молодёжи.

Министерству культуры и спорта и заинтересованным госорганам поручили провести всесторонний детальный анализ по вопросу создания фильма.

6 января 2019 года правоохранительные органы и Министерство иностранных дел завершили гуманитарную операцию по эвакуации из Сирии 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей.

Казахстанские граждане добровольно сдались так называемым Сирийским демократическим силам на территории Сирии и были вывезены в Казахстан при участии казахстанских спецслужб военным транзитом через третьи страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вице-премьер Таджикистана поручил досрочно сдать в эксплуатацию самый большой спорткомплекс в Душанбе
  • Агентство по водным ресурсам предложили создать в Казахстане
  • В Узбекистане предлагают сделать брачные контракты обязательными
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×