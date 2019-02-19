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  19 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На встречу с хокимом Ташкента по вопросу сноса домов пришли 600 – 700 человек
Предыстория: Мэр Ташкента предупредил журналистов, что при отрицательном пиаре не будет инвесторов

CA-NEWS (UZ) -  Многолюдное собрание с участием главы города Джахонгира Артыкходжаева и жителей Ташкента по поводу планируемого сноса домов прошло 18 февраля.

По словам дежурившей на проходной охраны, на встречу пришли примерно 600 – 700 человек, сообщает Nuz.uz.

Неожиданно на встречу с жителями района пришел хоким города Джахонгир Артыкходжаев. Взяв вступительное слово, глава города отметил, что администрация и инвесторы готовы договариваться с каждым собственником индивидуально. Также хоким рассказал, что они планируют создать так называемый «дом инвестора» - большой офис в центре города для проведения конструктивных диалогов предпринимателей, властей и местных жителей.

«Вас там цивилизованно встретят, предложат чай-кофе. Вы, жители сможете рассказать о потребностях, к примеру, бассейн нужен, или детский сад, или что-то еще», - сказал хоким.

Однако далее Артыкходжаев и вовсе заявил, что «Mirzo-Ulugbek Business City» – это мастер-план или концепция, которую хокимият предлагает для рассмотрения. Будущее проекта весьма туманно, поскольку не только не согласны жители, но и к тому же нет конкретного инвестора, готового вложить немалые средства в строительство объекта и взять на себя компенсацию жителям.

Далее собрание продолжалось в духе высказываний о наболевшем. Люди говорили, кричали, всхлипывали о самых разных проблемах, но в итоге все сводилось к мысли, что «это наш город и мы будем решать, что здесь сносить и что строить». Итог удивил всех. После нападок на властей, Артыкходжаев заявил, что люди ему помогли и он их услышал.

«Даже не представляете, как вы мне сегодня помогли. Никто ваши дома без вашего согласия сносить не будет. Я вам это обещаю», - заявил сотням людей Джахонгир Артыкходжаев.

Напомним, что в течении последних недель жители Ташкента обеспокоены начавшимся сносом домов, которые власти города посчитали "морально устаревшими". В так называемом районе "Полкушка" инвестор объявил жителям о сносе их домов, имеющих 130-летнюю историю. Однако горожане не верят, что им предоставят взамен достойную компенсацию и жильё из-за многочисленных жалоб владельцев подлежащих сносу домов в соцсетях.

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