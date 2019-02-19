МИД Узбекистана обнародовал имена граждан, погибших в массовой драке в Москве

CA-NEWS (UZ) - МИД Узбекистана официально прокомментировал смертельную драку с участием узбекистанцев в Москве.

Инцидент произошел 17 февраля текущего года. В результате произошедшей драки один из пострадавших умер прямо на месте, а второй скончался в больнице.

Главное управление следственного комитета по г.Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), сообщает пресс-служба МИД.

В результате инцидента скончались граждане Узбекистана:

1. Нусратов Нодирбек Гуломкодирович, 29.10.1989г.р.;

2. Нусратов Отабек, 24.10.1987г.р..

Консульский отдел посольства установил контакты с соответствующими российскими ведомствами и держит ситуацию на контроле, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что "по предварительным данным, число участников драки составило 10 человек, все они уроженцы Узбекистана". По словам источника ТАСС, поводом к конфликту стало то, что один из его участников оскорбил брата другого.

В результате драки один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.



