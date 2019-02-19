Добыча золота: миллионы подвергаются отравляющему воздействию ртути, - ООН

CA-NEWS (CA) - Миллионы людей нуждаются в защите от токсичного воздействия ртути, которую используют при добыче золота. На реализацию срочных мер по модернизации процесса на небольших и кустарных золотодобывающих шахтах требуется 180 млн долларов.

Об этом сообщают из Глобального экологического фонда – механизма финансирования программ по защите окружающей среды. Многие проекты реализуются в тесном сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН, в том числе – Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), говорится на сайте ООН.

«От обручальных колец до смартфонов – мы каждый день пользуемся изделиями с содержанием золота, однако редко задумываемся о его реальной стоимости», - говорит глава Фонда Густаво Фонсека. Эксперты предлагают добывать этот ценный металл с помощью новых безопасных технологий без использования ртути. «Это поможет сократить ущерб для окружающей среды и обеспечить рациональную добычу золота», - объяснил Фонсека.

Ежегодно в мире добывают 2 700 тонн золота. Из них 500 тонн приходится на мелкое кустарное производство – небольшие частные шахты, расположенные в основном в развивающихся странах. Зачастую рабочие на таких предприятиях трудятся в ужасающих условиях, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В частности, сами сотрудники, а также жители сел, где находятся эти шахты, часто страдают от токсичного воздействия ртути. Это приводит к повреждению центральной нервной системы: судорогам, проблемам со зрением и слухом и задержке развития у детей.

В золотодобывающей промышленности занято 15 млн человек, включая 4,5 млн женщин и более 600 тыс. детей. Эта отрасль обеспечивает работой сельское население во многих странах. Однако далеко не везде мелкие кустарные шахты оперируют в рамках закона – такое производство зачастую запрещено или ограничено государством, которое выдает лицензии только крупным компаниям.

В рамках инициативы Глобального экологического фонда и ООН предлагается не только использовать новые технологии, но также реформировать законодательство в золотодобывающих странах, чтобы шахтеры получили официальные контракты и достойные условия труда.