Умер художественный директор дома Chanel Карл Лагерфельд

CA-NEWS (CA) - Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд, сообщила РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего.

В 1952 году он переехал в Париж. В 1974-м основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression, а спустя девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Также сотрудничал с Chloé, Fendi и другими лидерами индустрии моды.

Кутюрье увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, а также основал издательский дом.

Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги — Лагерфельд известен своим пристрастием к чтению.