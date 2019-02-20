16-летняя школьница в Каракалпакстане забеременела после группового изнасилования

CA-NEWS (UZ) - 16-летняя ученица 9-го класса 14-й средней школы в Чимбайском районе Каракалпакстана забеременела. Её родственники утверждают, что девушка подверглась групповому изнасилованию со стороны учащихся её же школы. Руководство школы долгое время скрывало ситуацию от общественности, сообщает centralasian.org.



Один из преподавателей школы № 14 рассказал, что о беременности девочки узнали, когда начали искать причины, почему она не посещает школу. "После зимних каникул она перестала приходить на уроки. Сначала нам сказали, что она болеет. Позже выяснилось, что она на 5-ом месяце беременности", - рассказал учитель.

По словам одного из родственников девочки, ее родители пытались прервать беременность. "Они водили её к частным врачам, но было поздно. Сейчас её отвезли к родственникам в Казахстан, чтобы избежать разговоров соседей", - сказала родственница.

Директор школы №14 Чимбайского района Давлатмурод Жарлихонов отметил, что был не в курсе беременности учащейся его школы.

Несколько учителей школы и родственники изнасилованной девушки говорят, что «власти пытаются замять этот случай».

После журналистских расспросов, 13 февраля сотрудники из отдела внутренних дел и прокуратуры прибыли в школу № 14 Чимбайского района для расследования дела.

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила, что 13 февраля в 14-й школе Чимбайского района было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девочки.