The Washington Post: В Горно-Бадахшанской области Таджикистана есть секретная военная база Китая

CA-NEWS (TJ) - В Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, в нескольких километрах от границы с Китаем уже три года находится секретная военная база Китая.

Газета The Washington Post утверждает, что на территории Таджикистана расположен китайский пограничный КПП, хотя ни Душанбе, ни Пекин об этом официально не сообщали. Китайский КПП расположен недалеко от афганского пункта пропуска Вахон на территории Мургабского района Таджикистана, пишет автор статьи Гарри Ших. Он посетил эту «скромную военную базу» Китая во время своей последней командировки на таджикско-афганскую границу.

Гарри Ших утверждает, что на рынке Мургабе встретил китайских военнослужащих. Один из них по имени Ма поведал журналисту The Washington Post, что они уже три-четыре года находятся на таджикской территории. Китайцы, по словам автора, были одеты в униформу, которую носят военнослужащие Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), населенного преимущественно мусульманами региона.

Американский журналист также пишет, что на входе в КПП видны государственные символы КНР и Таджикистана, однако не известно, кому принадлежат здания, и на какой из сторон возложено финансирование военного объекта. The Washington Post публикует и снимок со спутника, на котором видны небольшое помещение, казарма и учебная площадка.

Место, где находится военная база, является стратегическим. Там сходятся границы трех стран (Таджикистана, Китая и Афганистана), а рядом находится так называемый Ваханский коридор, принадлежащий Афганистану. Эта территория с афганской стороны практически не охраняется, что облегчает проникновение из этого региона экстремистов в соседние страны.

По словам жителей Мургаба, службу здесь проходят десятки, а может быть сотни китайских военнослужащих. Китайские военные на местном рынке покупают сотни килограммов мяса яка (як - парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков семейства полорогих - ред). Как правило, китайских солдат сопровождает таджик – переводчик, говорили местные жители. Газета публикует и фото двух китайских военнослужащих во время покупки на рынке Мургаба.

​The Washington Post пишет, что МИД и военное ведомство КНР отказались от комментариев по поводу присутствия своих военных на территории Таджикистана. МИД Таджикистана в официальном ответе газете утверждает, что никакой военной базы КНР на территории страны не существует и стороны никогда не обсуждали возможность создания китайского КПП в Таджикистане.

Летом прошлого года Китай приступил к строительству первой военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан, граничащей с Китаем, Пакистаном и Таджикистаном, – в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники. Это будет первая стационарная военная база Китая на афганской территории, отметило издание.