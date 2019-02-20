В Узбекистане найден повешенным ещё один десятиклассник

CA-NEWS (UZ) - Ученик 10-го класса 6-й средней школы в Форишском районе Джизакской области был найден повешенным 12 февраля под крышей своего дома.

Очевидцы говорят, что мальчика обнаружили через два дня после того, как он повесился. Районная прокуратура расследует инцидент.

Председатель районного женского комитета отметила нехватку квалифицированных психологов в школах.

Это третий случай самоубийства детей школьного возраста за последние два месяца в Форишском районе.

О самоубийстве юноши сообщила 16-летняя школьница из села Октепа Форишского района. «Он был единственным сыном в семье. За день до самоубийства он пришёл со школы домой, после ужина он ушёл в другую часть дома. Родные подумали, что он останется там ночевать и не стали его искать. Когда утром его там не нашли, начались поиски. Через два дня, когда они поднялись на крышу, увидели его там повешенным», - сказала одна из односельчанок покойного.

Представитель прокуратуры Форишского района отметил, что прокуратура ведет расследование по случаю самоубийства.

Заместитель хокима Форишского района Гульнара Исмоилова сообщила, что в последнее время уровень самоубийств среди молодежи вырос. По её слова, психологам в школах не хватает квалификации.

"Мы все делаем, мы встречаемся со школьниками и учащимися колледжей, ведём с ними разъяснительную беседу. Имамы проводят беседы в мечети на эти темы. Но случаи самоубийств продолжаются. Например, в течение последних шести месяцев повесились три сына в одной семье. Семья обеспеченная...Особенно остается неясным школьников. Это осуждается практически на каждой встрече", - говорит председатель комитета женщин района Гульнора Исмаилова.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось, что ученик 11-класса средней школы №9 в Каттакурганском районе Самаркандской области Узбекистана 7 февраля был найден повешенным в коровнике во дворе своего дома.



