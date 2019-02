Жители планеты увидели главное суперлуние года

CA-NEWS (CA) - В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли увидели самую большую суперлуну в этом году. В этот день спутник Земли в момент полнолуния подошел на минимальное расстояние от Земли в 2019 году.

Tonight, you don’t have to be a werewolf to appreciate the brightest and largest full Moon of the year. Ever wondered why they are called supermoons? Get your howl on here: https://t.co/PXG0KI4ppN pic.twitter.com/p6cseHKmVQ — NASA (@NASA) 19 февраля 2019 г.

Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли, отмечает Би-би-си.

"It is the very error of the moon;

She comes more nearer earth than she was wont,

And makes men mad."



Othello 5.2 #SuperSnowMoon pic.twitter.com/wHCZxRhzIq — Shakespeare & Pictures (@ShakesPic) 19 февраля 2019 г.

В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты - апогея.

? Eyes to the sky for tonight's #SuperSnowMoon It's the second of three supermoons this year and will be the biggest of the three. pic.twitter.com/Hxy2hWxUKr — BBC Weather Watchers (@BBCWthrWatchers) 19 февраля 2019 г.

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.