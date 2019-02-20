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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Петербурга получил 19 лет тюрьмы за убийство мальчика из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Суд Санкт-Петербурга приговорил к 19 годам колонии мужчину, который убил мальчика из Узбекистана, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 26 января 2018 года мужчина, около одного из домов по Витебскому проспекту, имея умысел на убийство мальчика 2006 года рождения, на почве личных неприязненных отношений с его родителями, действуя из мести, нанес ему не менее 20 ударов неустановленными предметами, душил руками, в результате чего он скончался на месте происшествия. Затем подсудимый скрыл тело мальчика, накидав на него строительный мусор и автомобильные покрышки.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в ИК строгого режима.

Ранее в полицию обратился уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже его 11-летнего сына. По словам отца, мальчик ушел из квартиры 26 января.


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