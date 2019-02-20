Федерация хоккея Узбекистана надеется провести матчи КХЛ в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов обсудили вопрос проведения выставочного или вынесенного матча КХЛ в ледовом дворце в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лиги.

Ледовый дворец "Хумо-Арена" в столице Узбекистана будет введен в эксплуатацию весной. Комплекс будет вмещать 12,5 тыс. зрителей.

"Сегодня утром состоялась рабочая встреча президента КХЛ Дмитрия Чернышенко с главой Федерации хоккея Узбекистана Бахтиером Фазыловым. Обсуждались вопросы возможного взаимодействия между КХЛ и ФХУ. В частности, обсудили проведение выставочного или вынесенного матча КХЛ в новом ледовом дворце "Хумо-Арена" в Ташкенте. По мере достижения конкретных договоренностей стороны объявят о решении официально", - сообщили в пресс-службе.