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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Федерация хоккея Узбекистана надеется провести матчи КХЛ в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко и глава Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) Бахтиер Фазылов обсудили вопрос проведения выставочного или вынесенного матча КХЛ в ледовом дворце в Ташкенте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лиги.

Ледовый дворец "Хумо-Арена" в столице Узбекистана будет введен в эксплуатацию весной. Комплекс будет вмещать 12,5 тыс. зрителей.

"Сегодня утром состоялась рабочая встреча президента КХЛ Дмитрия Чернышенко с главой Федерации хоккея Узбекистана Бахтиером Фазыловым. Обсуждались вопросы возможного взаимодействия между КХЛ и ФХУ. В частности, обсудили проведение выставочного или вынесенного матча КХЛ в новом ледовом дворце "Хумо-Арена" в Ташкенте. По мере достижения конкретных договоренностей стороны объявят о решении официально", - сообщили в пресс-службе.

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