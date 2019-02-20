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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана начал визит в Сырдарьинскую область

CA-NEWS (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с целью ознакомления с осуществляемой на местах работой, а также проведения диалога с народом 19 февраля прибыл в Сырдарьинскую область, сообщает УзА.

В области с участием иностранных инвестиций на сегодняшний день запущено 2 проекта, реализация которых была запланирована в 2018 году. Проекты по налаживанию деятельности предприятия по производству гранатового сока “Дехконобод асл анори” Мирзаабадского района, общества с ограниченной ответственностью “FLY LED GROUP” города Янгиера, специализирующегося на выпуске LED-ламп, и предприятия “Макс Вей”, изготавливающего тормозные колодки для автомобилей, – из их числа.

В ходе нынешней поездки главы государства предусмотрено ознакомление с реализацией ряда проектов, направленных на дальнейшее развитие области, ходом исполнения поручений, данных во время прошлого визита, непосредственное изучение нужд и запросов населения.

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