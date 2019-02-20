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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане произошло землетрясение силой 4 балла

CA-NEWS (TJ) -  Два мощных подземных толчка ощутили жители столицы Таджикистана утром, 20 февраля, с интервалом в девять минут.

Подземные толчки были зафиксированы в 06.26 и 06.35 по местному времени, сообщили «АП» в Геофизической службе Академии наук Таджикистана.

Эпицентр землетрясений был в 22 км и 19 км соответственно юго-восточнее (ближе к востоку) от столицы на территории города Вахдат.

Интенсивность в эпицентре в первом случае составил 3 балла, а во втором - 4 балла.

Интенсивность подземных толчков в Душанбе составила 2-3 балла и 3-4 балла соответственно.

Данные о жертвах и разрушений пока нет.

В середине января текущего года в Таджикистане также были зафиксированы сильные подземные толчки интенсивностью 3-4 балла. Тогда эпицентр также находился в стороне города Вахдат.

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