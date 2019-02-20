Пилотов «Туркменховаёллары» учат работать в экстремальных ситуациях

CA-NEWS (TM) - В Школе подготовки летного персонала Агентства «Türkmenhowaýollary» приступили к тренировкам экипажей воздушных судов по аварийно-спасательной программе. Об этом 18 февраля сообщил «Туркменистан: золотой век».

Как передает издание, тренировки на аварийном тренажере проходят ежегодно. Летный персонал под руководством инструкторов совершенствует теоретическую подготовку, навыки доврачебной помощи и использования медикаментов, а также огнетушителей, аварийных радиомаяков.

Школа подготовки авиационного персонала расположена в Международном столичном аэропорту. Там установлены имитаторы авиационной техники, а для выполнения летных тренировок приобретены учебные машины – четыре самолета и два вертолета.

Издание сообщает, что «ежегодная переподготовка способствует грамотной и безаварийной эксплуатации авиационной техники, и совершенствованию обслуживания авиапассажиров».

Напомним, что 4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности внесло в черный список «Туркменские авиалинии» («Türkmenhowayollary») и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза.

Для решения проблем с лицензией в Туркменистан прибыли специалисты немецкого концерна «Lufthansa Consulting».