РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана посетит Ташкент

CA-NEWS (TJ) -  Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замминистра обороны республики, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода посетит Ташкент, где 21 февраля состоится очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Об этом «АП» сообщил начальник пресс-центра оборонного ведомства Таджикистана Ориф Нозимиён.

По его словам, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

В конференции примут участие начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый замначальника Генштаба ВС Кыргызстана, а также командующий ЦЕНТКОМА ВС США.

В рамках мероприятия запланировано проведение отдельных двусторонних встреч Эмомали Собирзода с руководством министерства обороны Узбекистана, где будут обсуждены дальнейшие планы взаимодействия армий двух государств.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО выступила с призывом в поддержку родного языка
  • ИГ создало в Афганистане новый террористический «хаб», угрожающий Центральной Азии, - АТЦ СНГ
  • Ученые прокомментировали найденные останки неизвестного существа в Фергане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×