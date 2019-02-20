Власти Монголии временно закрыли все рестораны KFC после массового отравления

CA-NEWS (MNG) - Власти Монголии приняли решение о закрытии всех ресторанов международной сети KFC на неопределённый срок. Это произошло после того, как в Улан-Баторе после посещения этого предприятия общепита отравились свыше 40 человек, сообщает Xinhua.

Предварительная проверка показала, что причиной отравления могла стать плохая вода. Пострадавшие, в том числе и двое работников ресторана, перенесли желудочно-кишечные заболевания, вызванные бактериями рода шигелл, которые могут размножаться в воде и еде.

Местный держатель лицензии франшизы KFC Tavan Bogd Group запустил свой первый KFC в 2013 году под своей дочерней компанией Тavan Bogd Foods. Сегодня количество ресторанов KFC в столице – более 10.

По состоянию на 1 сентября 2018 года под брендом KFC на территории стран СНГ работает 785 ресторанов, из них в России — 686, других странах СНГ — 99. В частности, в Казахстане — 46, Беларуси — 13, Украине — 15, Азербайджане — 8, Армении — 9, Грузии — 5, Кыргызстане — 3.

В сентябре 2018 KFC открыла свой первый ресторан в Узбекистане.