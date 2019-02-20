Действующий глава Венесуэлы предложил оппозиционеру объявить выборы в стране

CA-NEWS (CA) - Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро выступая перед выпускниками медицинского университета предложил спикеру парламента Хуану Гуайдо объявить выборы в стране. «Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием»,— сказал Мадуро (цитата по «РИА Новости»)

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николас Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

Национальная ассамблея Венесуэлы продолжает назначать дипломатических представителей. Во вторник, 19 февраля, находящийся под контролем оппозиции парламент назначил послов в Великобритании, Бельгии, Австралии, Люксембурге, Румынии, Андорре, Королевстве Нидерландов, Доминиканской республике, Дании и Швейцарии.