В Астане и Алматы показатели загрязнения воздуха превысили норму в 15 раз

CA-NEWS (KZ) - Алматы и Астана стали лидерами в списке городов с самой плохой экологией, сообщает "Хабар 24".

К такому выводу пришли аналитики портала AirKaz, измеряющие качество воздуха. По их данным, в минувшие выходные в мегаполисах был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Среднесуточные показатели превысили положенную норму почти в 15 раз.

В зимний период уровень загрязнения воздуха в Алматы по мировым меркам становится катастрофическим. Аномальные показатели зафиксировали несколько дней назад. Индекс качества воздуха в мегаполисе превысил 200 микрограммов при норме 25.

"Недавно в Индонезии объявили красный уровень угрозы и закрыли школы, когда уровень у них составил 130 микрограммов. В Китае, если свыше 150, вводят ограничительные меры, закрывают часть заводов. Людей обязательно предупреждают, они носят маски. То, что выше 150 микрограммов, считается катастрофическим", – отметил создатель сети инстанций замера воздуха Павел Александров.

По его словам, воздух в столице опасен не меньше. 16-17 февраля индекс качества воздуха оказался выше 300 микрограммов.

"Уровень загрязнения катастрофически высок. Он реально опасен для людей. Этим воздухом опасно дышать. Но об этом люди не слышат. Нет никаких официальных органов, которые были бы уполномочены сообщать об этом или по долгу своей работы информировали горожан. Жители Астаны, кстати, давно ощущают дискомфорт и жалуются на то, что им буквально нечем дышать", – отметил Павел Александров.

Врачи утверждают, что самое безобидное в списке недугов, которые может вызвать загрязнённый воздух, – это аллергия.

"Помимо алллегрии, астмы, инфарктов и выкидышей, грязный воздух вызывает болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания. Именно по этой причине ежегодно в Казахстане стремительно растёт число больных раком лёгких. В зону особого риска входят Павлодарская, Восточная и Акмолинская области", – отметил врач Габит Нурхатов.

Исследования показали, что загрязнённая атмосфера опаснее курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно она ежегодно приводит к преждевременной смерти 7 млн человек.