В Самарканде спасатели вытащили руку 2-летнего мальчика из электрической мясорубки

CA-NEWS (UZ) - Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке, сообщила пресс-служба МЧС республики.

18 февраля 2019 года в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандского области поступил тревожный вызов из Самаркандский филиала центра скорой помощи с просьбой помочь вытащить руку 2-х летнего мальчика, который играя, засунул руку в электрическую мясорубку.

Группа спасателей совместно с медицинскими работниками с помощью “болгарки” провели ювелирную работу, разрезав корпус мясорубки, освободили застрявшую руку ребенка.