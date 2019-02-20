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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде спасатели вытащили руку 2-летнего мальчика из электрической мясорубки

CA-NEWS (UZ) -  Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке, сообщила пресс-служба МЧС республики.

18 февраля 2019 года в дежурную часть Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандского области поступил тревожный вызов из Самаркандский филиала центра скорой помощи с просьбой помочь вытащить руку 2-х летнего мальчика, который играя, засунул руку в электрическую мясорубку.

Группа спасателей совместно с медицинскими работниками с помощью “болгарки” провели ювелирную работу, разрезав корпус мясорубки, освободили застрявшую руку ребенка.

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