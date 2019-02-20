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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет заседание начальников генштабов стран Центральной и Южной Азии

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 21 февраля состоится очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщил Kun.uz со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

Конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

На мероприятии примут участие начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Кыргызстана, а также командующий Центкома ВС США.

В работе конференции, также предусматривается выступление министра обороны Узбекистана генерал-майора Баходира Курбанова.

В рамках конференции планируется проведение отдельных двусторонних встреч глав делегаций, а также ознакомления членами делегации с инфраструктурой и учебным процессом Академии Вооруженных Сил Узбекистана, посещения комплекса Хасти Имом и Государственного музея истории Темуридов.

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