Делегация Туркменистана изучает в Испании водохозяйственный опыт

CA-NEWS (TM) - Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Мадриде, провела встречи с представителями сельскохозяйственной и промышленной отрасли Испании, главами международных компаний – TYPSA Group, Cobra Group и Amiantit Group, специализирующихся, в том числе на вопросах сельхозиндустрии, сообщает orient.



Ожидается, что представители Туркменистана заключат в испанской столице новые партнерские соглашения с целью проведения реформ в агропромышленном комплексе, которые озвучил президент Туркменистана на первом заседании Халк Маслахаты (Народного Совета).

Чем занимаются компании, с которыми встретилась туркменская делегация, и что они могут предложить Туркменистану

TYPSA Group — независимая консалтинговая компания в области гражданского строительства технологий в области защиты окружающей среды. Она ведет работы в 60 странах, в 32 из которых имеет постоянные представительства.

Инженеры из TYPSA проектируют участки метро и аэропорты, осуществляют надзор за опреснительными установками и мониторинг водоочистных сооружений, проводят оценочные исследования местностей на предмет технико-экономической целесообразности развития сооружений и т.п.

Туркменистану сотрудничество с этой компанией может быть интересно в области защиты окружающей среды, бережного и продуктивного пользования национальных природных богатств, что является одним из приоритетных векторов государственной политики страны.

Cobra Group — международная инжиниринговая фирма, занимающаяся гражданским строительством, всеми видами транспортных услуг, телекоммуникациями и энергетическими проектами.

Туркменистан уже реализует масштабные преобразования в строительной отрасли, в которой широко используются инновационные материалы и энергосберегающие технологии. Одной из сфер деятельностей компании Cobra является установка проектов солнечной тепловой энергии. Группа стремится расширить свою международную деятельность среди стран с высоким солнечным ресурсом на земле.

Amiantit Group — Саудовская акционерная компания является ведущей промышленной организацией, которая производит высококачественные трубопроводные системы, поставляет передовые трубные технологии и предоставляет услуги по управлению водными ресурсами.

Группа осуществляет поставки на муниципальные, промышленные, сельскохозяйственные и энергетические рынки по всему миру, поддерживая развитие глобальной инфраструктуры.

Туркменистан, нацеленный на оптимизацию расходов водных ресурсов в сельском хозяйстве, может начать плодотворное сотрудничество с Amiantit Group, предлагающей высокотехнологичные решения в данной сфере.