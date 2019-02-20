Президенты Южной Кореи и США обсудили предстоящий американо-северокорейский саммит в Ханое

CA-NEWS (CA) - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил, чтобы США использовали межкорейские экономические проекты в качестве "уступки" с целью добиться согласия Северной Кореи на денуклеаризацию, сообщает NHK.



Администрация южнокорейского президента сообщила, что во вторник состоялась телефонная беседа Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа, которая продолжалась 35 минут. Трамп планирует провести на предстоящей неделе встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в столице Вьетнама Ханое.

Согласно сообщению администрации, Трамп возлагает большие ожидания на второй саммит США и Северной Кореи. В ходе беседы Мун Чжэ Ин сообщил Трампу о готовности Южной Кореи выполнить определенную роль в случае просьбы со стороны американского президента, если такие меры помогут уменьшить бремя, которое лежит на США.

Как сообщается, Мун Чжэ Ин затронул возможность воссоединения дорог и железнодорожных трасс между двумя корейскими государствами в рамках межкорейского экономического сотрудничества.

По результатам первого саммита лидеров США и Северной Кореи в июне 2018 года была достигнута договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако пока отмечается мало прогресса в этом направлении, так как Пхеньян настаивает на уступках со стороны США в обмен на отказ от развития ядерной программы.