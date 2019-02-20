Нацбанк Казахстана запустил в тестовом режиме систему для получения финансовых услуг онлайн

CA-NEWS (KZ) - Нацбанк Казахастана запустил в тестовом режиме систему удалённой идентификации личности с участием банков второго уровня, сообщает пресс-служба финрегулятора.

Она позволит клиентам удалённо, не выходя из дома, офиса, без посещения отделений банков и подписания бумажных документов получить наиболее востребованные финансовые услуги: открыть банковский счёт, вклад, выпустить платёжную карточку и так далее.

Для удалённой идентификации клиенту достаточно ввести свой ИИН и пройти сеанс видеоконференцсвязи с банком. Идентификация будет проводиться на основании его биометрических показателей и сведений из государственной базы данных "Физические лица", полученных при согласии клиента, говорится в сообщении.

Для реализации проекта и проверки работоспособности функционала системы Нацбанк разработал максимально приближенную к реальным условиям тестовую платформу. Пока сервис будет использоваться для обслуживания ограниченного числа клиентов банков.

Сейчас к платформе подключены и тестируются 11 банков.