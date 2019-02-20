В Ташкенте выявлено более 30 граждан с паспортами СССР

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана в ходе рейдов, прошедших с ноября прошлого года по настоящее время выявлено более 2 тысяч лиц, не имеющих паспорта гражданина Республики Узбекистан. В их числе - 31 человек имели красные паспорта бывшего СССР, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкенте на своей странице в Facebook.

В настоящее время 1 760 граждан, включая 14 граждан, имевшие паспорта бывшего СССР, на сегодня уже получили биометрические паспорта.

В ходе выездного приема населения начальником ГУВД Ташкента генерал-майором Р. Джураевым, проходившем недавно в Мирабадском районе столицы, с вопросом о замене паспортов советского образца обратились супруги 54-летние Игорь и Ирина С., а также их дети – 32-летняя Ольга и 31-летний Андрей, которые вообще не получали паспорт граждан Узбекистана. Начальнику Управления миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента было дано указание принять меры для скорейшего обеспечения биометрическими паспортами данных граждан.

ГУВД просит ташкентцев, которые по каким-либо причинам не имеют биометрического паспорта, обратиться в районный отдел миграции и оформления гражданства или в Управление МиОГ ГУВД г. Ташкента.