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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В YouTube разоблачили целое сообщество педофилов

CA-NEWS (CA) -  Блогер Мэтт Уотсон заявил, что смог разоблачить целое сообщество педофилов. Об этом он рассказал на своем канале.

Блогер продемонстрировал, как поиск на YouTube роликов вроде выборки бикини "bikini haul", на которых женщины показывают на себе различные комплекты нижнего белья, может привести через алгоритм предложения схожего контента к роликам для педофилов, передает РИА Новости.

Сами видеоролики не носят порнографический характер, но комментарии к ним наполнены указанием времени, в которое дети принимают "позы с сексуальным подтекстом", - это могут быть, например, кадры соревнований детей в гимнастике.

Так, через три перехода по рекомендованным роликам Уотсон перешел на русскоязычное видео "Гимнастика Челлендж. Кто выиграл?", комментарии к которому на момент выхода разоблачения почти полностью состояли из ссылок на "интересные" моменты и были написаны на разных языках.

Блогер подчеркнул, что алгоритм YouTube облегчает возможность педофилам находить новые контакты среди них. Уотсон отметил, что он обращался в видеохостинг с жалобами, однако они были проигнорированы, не смотря на то, что с этой проблемой сервис сталкивался еще два года назад.

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