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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Поезд, украшенный флагами Великобритании и Монголии, отправился в путь

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-баторе 19 февраля с главного железнодорожного вокзала отправился в путь поезд, украшенный флагами Монголии и Великобритании. Его пассажиры – представители Великобритании совершают путешествие из столицы в аймак Сэлэнгэ. Они представят местным жителям подробную информацию о стипендиальных программах для обучения вузах Великобритании, сообщает Montsame.

20 февраля в городе Дархан пройдет День открытых дверей британского образования. В аймаке Сэлэнгэ состоится встреча представителей Института зоологии Великобритании с руководителями региона.

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