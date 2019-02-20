Поезд, украшенный флагами Великобритании и Монголии, отправился в путь

CA-NEWS (MNG) - В Улан-баторе 19 февраля с главного железнодорожного вокзала отправился в путь поезд, украшенный флагами Монголии и Великобритании. Его пассажиры – представители Великобритании совершают путешествие из столицы в аймак Сэлэнгэ. Они представят местным жителям подробную информацию о стипендиальных программах для обучения вузах Великобритании, сообщает Montsame.



20 февраля в городе Дархан пройдет День открытых дверей британского образования. В аймаке Сэлэнгэ состоится встреча представителей Института зоологии Великобритании с руководителями региона.