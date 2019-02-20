Нидерланды начали расследование возвращения в Таджикистан оппозиционера Шарофиддина Гадоева

CA-NEWS (TJ) - Нидерландская полиция, а также МИД Королевства Нидерландов уже начали расследование по факту таинственного возвращения в Таджикистан одного из лидеров таджикской оппозиции Шарофиддина Гадоева, который находился под международной защитой в этом европейском государстве и здесь получил статус политического беженца. Об этом в интервью сайту «Ахбор» сообщила Виктория Надеждина, представляющая законные интересы Гадоева в Нидерландах.

Оппозиционный политик 15 февраля таинственным образом оказался в Душанбе. МВД Таджикистана настаивает, что Гадоев вернулся по своей воле, «искренне раскаившись в содеянном». Но соратники Гадоева в оппозиции уверены, что он был похищен во время поездки в Россию.

Виктория Надеждина, законный представитель Шарофиддина Гадоева сообщила, по факту его таинственного исчезновения во время поездки в Россию и появления в Душанбе в Нидерландах уже начаты расследования.

«Да, я обратилась в полицию сразу после известия о его похищении из Москвы в Душанбе. Нидерландская полиция проводит сейчас расследование. Также расследование начато на уровне МИД Королевства Нидерландов. Все необходимые группы и департаменты правоохранительных органов задействованы, а также работают детективы и следователи полиции», - заявила Виктория Надеждина.

По ее словам, Гадоев после таинственного исчезновения в Москве и последующего его появления в Душанбе еще не связался с членами своей семьи в Голландии: «Думаю сейчас, в его положении будучи под арестом, это невозможно».

Шарофиддин Гадоев, лидер оппозиционного Движения «Реформы и развитие Таджикистана» и член совета Национального альянса – новой коалиции таджикских оппозиционных сил, проживал со своей семьей в голландском городе Эйндховене и находился под международной защитой как политический беженец в Королевстве Нидерландов.

Гадоев 13 февраля уехал в Москву для встречи с представителями российских властей и таджикских диаспор. У него был обратный билет из Москвы в Голландию на 16 февраля.

Но МВД Таджикистана 15 февраля сообщило, что утром этого дня Шарофиддин Гадоев явился в ЛОВД Душанбинского аэропорта и сдался властям. По сообщению МВД, Гадоев по прибытию заявил, что вернулся по своей воле, раскаивается в содеянном и хочет, чтобы его поступкам дали юридическую оценку согласно законодательству Республики Таджикистан.

Его соратники по оппозиции в эту версию не поверили. Их не убедил ни 13-минутное видеовыступление Гадоева, опубликованном таджикскими властями, ни его видеоинтервью с корреспондентом российского агентства РИА Новости Лидии Исамовой.

Национальный альянс и Движение "Реформы и развитие Таджикистана” уже заявили, что Гадоев был похищен в России и насильно вывезен в Таджикистан.