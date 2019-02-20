Рабочая группа из Кыргызстана проведет переговоры в Ташкенте по Камбаратинской ГЭС

CA-NEWS (UZ) - В ближайшее время рабочая группа выедет в Ташкент для проведения переговоров по Камбаратинской ГЭС-1. Об этом на заседании парламента сообщил заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев.

По его словам, рабочая группа создана в конце 2018 года. «Были предварительные разговоры по телефону. Эти вопросы обсуждались с участием первого вице-премьера», - сказал чиновник.

После прихода к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзияева в 2017 году было заявлено, что РУз рассматривает возможность сотрудничества по возведению ГЭС «Камбарата-1».

Проект возведения Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын стопорится уже который год. Строительство станции мощностью 1860 мегаватт планировалось в конце 1980-х годов. Но с тех пор проект остается замороженным.

В последний раз договоренность о возведении «Камбараты-1» и Верхненарынского каскада ГЭС была достигнута в 2012 году правительствами КР и РФ, когда оба объекта должна была строить российская «РусГидро». Но в 2016 году по инициативе кыргызской стороны соглашение было денонсировано.