Генпрокуратура Казахстана задержала полицейских за сокрытие убийства в Туркестане

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура РК по подозрению в сокрытии убийства и бездействии задержала следователей управления полиции Туркестана Калдибекова и Калиева, а также начальника следственного отдела Сарманова, сообщили informburo в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"С санкции суда их взяли под стражу. Они подозреваются в том, что с октября 2018 года при явных признаках совершения убийства гражданина Сухарева и установлении подозреваемого, не задерживали его. Убийство они укрывали и расследовали как некриминальное происшествие", – говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировали как убийство и задержали подозреваемого только после вмешательства прокуратуры.

"Приказом начальника областного департамента полиции заместитель руководителя управления полиции Туркестана отстранён от занимаемой должности. Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Туркестанской области и находится на контроле Генеральной прокуратуры", – добавили в пресс-службе.