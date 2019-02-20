Эмомали Рахмон встретится с журналистами

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в Душанбе встретится с журналистами. Пресс-служба главы государства ничего не сообщает по этому поводу, однако трое из приглашенных лиц сказали, что встреча запланирована во второй половине дня 20 февраля.

По словам собеседников, на встречу приглашены главные редактора и журналисты государственных СМИ. Ожидается, что темой обсуждения станет деятельность официальных изданий.

В последний раз президент Таджикистана встречался с журналистами в 2012 году в честь 100-летнего юбилея таджикской печати.

Короткие беседы с журналистами происходят и во время официальных церемоний. Так, в октябре прошлого года на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда глава государства заявил: «К сожалению, все, начиная с первого канала телевидения, занимаются восхвалением властей. Создается впечатление, что все идеально и у нас совсем нет недостатков».

По словам Рахмона, похвала и лесть могут иметь пагубное влияние на общество и на представителей власти. «Не надо петь дифирамбы. Это приведет к тому, что будут допущены серьезные ошибки в работе. Хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране. Не надо закрывать глаза на недостатки. Наоборот, необходимо обнажить недоработки органов власти и искать пути исправления ошибок», - подчеркнул Эмомали Рахмон.