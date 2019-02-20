Английская писательница написала книгу о монгольской девочке-охотнице с орлом

CA-NEWS (MNG) - В своём интервью журналу “Forbes Kazakhstan” монгольская школьница-охотница с орлом Н.Айшолпан во время участия в молодёжной встрече по приглашению Президента Казахстана Н.Назарбаева в январе текущего года сообщила о том, что английская писательница Луиза Уэлш написала о ней книгу “The Eagle Huntress”, презентация которой состоится в конце этого года в Лос-Анжелесе, США, передает Монголия Сейчас.

Юная охотница с орлом Н.Айшолпан обрела всемирную известность в 2014 году благодаря британскому агентству BBC, который подготовил репортаж о “визитной карточке” казахского народа, проживающего на западе Монголии, — орле. Документальный фильм режиссёра Отто Белла о Н.Айшолпан “Eagle Huntress” транслировался во многих странах мира и это позволило миллионам зрителям планеты увидеть и ознакомиться с охотой монгольских казахов с орлом. Этот фильм номинировался в “Оскар” 2015 года.

В 2017 году организация Asia Society наградила Н.Айшолпан наградой «Asia Game Changer» за то, что она сломала гендерную дискриминацию, а в 2018 году указом Президента Монголии Х.Баттулги старшеклассница Н.Айшолпан была награждена орденом “Полярная звезда”.