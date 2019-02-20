Рост цен на продовольствие в Ашхабаде продолжается. Свежие кончики куриных крылышек пользуются спросом

CA-NEWS (TM) - Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в настоящее время в торговых точках столицы Туркменистана сохраняются фиксированные цены на продовольствие, но фактические цены заметно отличаются. Вместе с тем наблюдается рост цен на некоторые наименования.

Корреспонденты изучили цены на некоторые виды продуктов питания, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты и фрукты.

"Сейчас куры по 13 манатов свободно продаются в торговых точках Ашхабада, а яйца надо "ловить" по цене 0.33 маната за штуку", - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, на "Текинском базаре" появился ассортимент куриной продукции.

- Если в государственных и частных магазинах, например, печень куриная продается по 12 манатов, то на текинке по 7 и 8 манатов. Свежие кончики крылышек стали пользоваться спросом и они поднялись в цене с 4 до 6 манатов.

В течение 2018 года в Туркменистане наблюдался рост цен на куры, а также возник дефицит яиц, продажу которых контролировала полиция. В отсутствии в продаже куриного мяса, витрины многих торговых точек столицы Туркменистана украшали муляжи, имитирующие тушки кур.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, в настоящее время установленная госструктурами стоимость рыбы - 12 манат, но фактическая стоимость рыбы на рынках страны составляет 30-65 манатов за килограмм.

- На Текинке есть магазин. Там мелкие карпы продаются по 30 манатов, а живые небольшие сомы по 35. На Дашогузском базаре, чем крупнее рыба, тем дороже, доходит до 55 манатов (карп, толстолобик, змееголов), а сом даже до 65 манатов. По 12 манатов рыбы нет.

Творог, вопреки указанной на ценнике стоимости 12 манатов, предлагается покупателям по 17-20 манатов. Сюзьма по ценникам - 7 манатов, по факту - 12 манатов. Так же обстоит с ценами на мясо.

- Написано 18, продают по 30 манатов. Кости можно купить и по 18.

​Как сообщают корреспонденты Азатлыка, подешевели некоторые овощи и фрукты, также подсолнечное масло.

- На базарах продолжают продавать фрукты по более низкой государственной цене. Самые дефицитные и быстро продаваемые бананы по 6 манатов. Очень часто их раскупают частные продавцы на рынках. Картофель подешевел в связи с поставками из Ирана. Фрукты и овощи в изобилии. Масло подсолнечное подешевело повсеместно - литровая баклажка по 9 манатов. Хлопковое масло Ахал не продается, есть хлопковое неочищенное на разлив по 2.60 маната за литр.

Согласно ценам, собранным корреспондентами Азатлыка 18 февраля на рынках Ашхабада огурцы - 10 манатов; помидоры - 6 - 8 манатов; картофель - 4-6 манатов; мандарины 6 -7 манатов; апельсины 7-8 манатов; груши - 8 манатов; грейпфруты 5 - 6 манатов килограмм; кокосовый орех 5 манатов за штуку.

Требование ашхабадских властей продавать продовольствие по установленным государством ценам коснулись и хлеба. В начале февраля на прилавках столичных рынков "Теке" и "Алемгошар" появились объявления, в которых указано, что стоимость одной тамдырной лепёшки должна составлять 1 манат. На ашхабадских базарах обычная 500-граммовая лепёшка стоит 3 маната, а лепёшка на молоке - 5 манатов.