Ассоциация торговых предприятий Казахстана выступила против запрета выставлять сигареты на витрины

CA-NEWS (KZ) - Ассоциация торговых предприятий выступила против запрета выкладывать табачные изделия на открытые витрины, который предусмотрен в проекте нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", сообщает informburo.



Запретные меры по продаже табачных изделий предусмотрены в статье 115 проекта Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". В пункте 1 статьи указано, что "профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя направлены на приоритетное право защиты здоровья населения от последствий их потребления и предупреждения возникновения зависимости".

Во втором пункте статьи проекта кодекса перечислены 16 условий, при которых запрещается продажа табачных изделий, в том числе девайсов для курения и водяных трубок. В частности, запрещается продажа:

- из открытых пачек табачного изделия;

- в составе наборов с другими товарами;

- без непосредственного участия продавца ( через торговые автоматы, с полок самообслуживания);

- в нестационарных торговых объектах, в помещениях торговых организаций, площадь торгового зала которых составляет менее 10 м2, а также в торговых организациях, где продаются товары для детей;

- с выкладкой и открытой демонстрацией табачной продукции вблизи касс продаж в торговых объектах.

В Ассоциации торговых предприятий считают, что подобные запретительные меры не приведут к сокращению числа курильщиков, при этом тысячи предпринимателей перейдут в категорию безработных.

По подсчётам ассоциации, в среднем расходы на переоборудование витрин и полок для каждой торговой точки составят от 180 тысяч тенге, что для владельцев небольших магазинов является непосильными затратами. В организации опасаются, что меры Минздрава вынудят часть магазинов либо закрыться, либо продолжить реализацию табачных изделий нелегально. Доход небольших торговых точек как минимум на 25% зависит от реализации табачных изделий, говорится в пресс-релизе ассоциации.

"Требования постоянно меняются, и не успевают предприниматели вложиться в одно оборудование, как его уже пора нести на свалку, а в магазине от них требуется установить новое. Всё это в конечном итоге приведёт к тому, что предприниматели будут уходить в тень – бюджет от этого не пополнится налогами, курить от этого меньше не станут, а вот число торговых точек и малых предпринимателей существенно сократится", – отметил президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев.

Данных о том, что запрет на открытую выкладку сигарет в рознице влияет на снижение курения среди населения нет, утверждает вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева.

"Но есть данные, что запрет открытой выкладки сигарет в розничных точках может способствовать реализации контрабандной и контрафактной табачной продукции. К примеру, в соседней России после введения запрета на открытую выкладку сигарет в 2014 году, по данным авторитетного международного агентства АС Nielsen, нелегальные продажи табачных изделий выросли с 19,3% в 2013 году до 28,3% в 2016 году", – отметила Жибек Ажибаева.

Ассоциация торговых предприятий видит пути решения проблемы курения в усилении пропаганды здорового образа жизни и ведении воспитательной работы с подрастающим поколением.