Международная конференция по монголоведению прошла в Вашингтоне

CA-NEWS (MNG) - На прошлой неделе в столице США состоялась 13-я международная научная конференция по монголоведению, в которой приняли участие более 30 монголоведов и исследователей из Монголии, Китая, России, Канады, США и других стран, передает ARD.



Главными организаторами мероприятия стали Посольство Монголии в США, Центр монгольской культуры, Библиотека Конгресса и Университет Клейрвуд (Сlarewood university).

В этот раз во время конференции была осуществлена прямая онлайн-трансляция, которая дала возможность монголам и монголоведам, проживающим в разных уголках мира, виртуально присутствовать на конференции и познакомиться со всеми докладами.

Мероприятие продлилось два дня (15-16 февраля), и в Библиотеке Конгресса и университете Клейрвуд прошли секционные заседания: «Изучение истории Монголии», «Изучение монгольской письменности и языка», «Культуроведение и литературоведение», «Археология», «Монголы в США» и «Внешние отношения».

Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр, открывая конференцию, выступил с речью, в которой отметил следующее. «Сохранение монгольского языка и культуры, популяризация монгольской культуры и истории в США, поощрение и подготовка молодых монголоведов играют значимую роль в углублении дружбы и взаимопонимания двух народов».

Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Канаде Я.Ариунболд выступил с докладом на тему «Объяснение некоторых терминов Сокровенного сказания монголов», профессор Пенсильванского университета К.Этвууд написал доклад «Законы об охоте Хубилай хаана и его наследников» и докторант Пенсильванского университета Д.Дотно рассказал об Сокровенном сказании монголов и участии Чингис хаана.

Заведующий кафедрой монгольского языкознания Монгольского государственного педагогического университета, профессор Ш.Баттугс изучил особенности некоторых толкований Сокровенного сказания монголов, профессор Монгольского национального медицинского университета Ч.Батнайрамдал выступил с докладом «Диета монгольских монахов», приглашенный исследователь Индианского университета П.Увш рассказал об актуальных проблемах граждан Монголии, проживающих в США, профессор Центра азиатских исследований Университета Пенсильвании Нэнси Стейнхардт написал доклад на тему «Монастырь Амарбаясгалант» и так далее.

По итогам конференции выпущен сборник докладов.

Помимо этого, в ходе данной конференции участники посетили отдел азиатских стран Библиотеки Конгресса и ознакомились с редчайшими книгами и трудами, связанными с историей Монголии.

14-я международная научная конференция по монголоведению будет организована в 2020 году совместно с Смитсонианским институтом и Национальным музеем американской истории.