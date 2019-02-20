Пенсии Третьего рейха: сколько получают бывшие нацисты

CA-NEWS (CA) - Бельгии обнародован размер пенсий, назначенных в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера. Денежные пособия получают 27 жителей этой страны — среди них либо нацисты, воевавшие за Германию в годы Второй мировой войны, либо их наследники, передает gazeta.ru.

Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за «лояльность, верность и послушание».

Скандал, связанный с денежными выплатами, которые в Бельгии получают нацисты-пенсионеры, разразился еще в 2016 году, когда группа жертв нацистского режима обратилась к правительству Бельгии с просьбой прекратить выплаты бывшим солдатам Третьего рейха. Как сообщало тогда издание «Би-би-си», пенсии от Германии получали граждане Бельгии, служившие в СС — правительство Третьего рейха взяло на себя обязательства перед ними декретом Гитлера. Отдельно отмечалось, что после поражения Германии во Второй мировой войне в освобожденной Бельгии были осуждены 57 тыс. граждан страны, сотрудничавших с нацистами.

С требованием прекратить выплаты бывшим нацистам в 2016 году к бельгийскому правительству обратилась «Группа памяти» — ее члены подсчитали, что денежные выплаты от Германии получали 2500 бывших коллаборационистов, живущих в стране.

В группу вошли как бывшие узники нацистских лагерей, располагавшихся на территории государства, так и активисты, борющиеся за то, чтобы период немецкой оккупации не исчезал из памяти современных бельгийцев.

«Это грустно. Бельгия не может получать информацию [о получателях пенсий] или не хочет этого делать, — заявил в 2016 году лидер «Группы памяти» Питер Пауль Баетен бельгийскому каналу RTBF. — Но я не понимаю, как получается, что в современной Европе Бельгия и Германия оказываются неспособны к обмену данными». Дело в том, что в 2016 году не было известно, кто именно получает пенсии, назначенные Германией военнослужащим СС «за лояльность». «Группа памяти» требовала от правительства Бельгии назначить специальную комиссию, которая расследует этот факт и обнародует имена получателей денежных выплат.

В 2007 году бельгийские историки обнародовали сведения о гражданах Бельгии, сотрудничавших с нацистской Германией после того, как страна была оккупирована в 1940 году. По их данным, в годы Второй мировой войны в стране широко распространился антисемитизм и многие граждане оказывали помощь нацистам в преследовании евреев. Бывший узник Бухенвальда, Питер Пауль Баетен утверждал, что в 1941 году Гитлер предоставил коллаборационистам немецкое гражданство. «Нынешнее правительство Германии прячется за его декретом, чтобы избежать обнародования информации об этих «соотечественниках под властью иностранных государств», в частности бельгийцев», — цитировало активиста «Би-би-си».

И действительно, как отмечает британское издание, в 2012 году правительство Германии уже заявляло, что не может подтвердить факт получения немецких пенсий 2500 гражданами Бельгии. Тогда власти подчеркнули, что только тщательное изучение личного дела каждого человека поможет выявить, сколько бельгийцев служили в нацистских структурах, при этом бумаги находились в распоряжении региональных немецких властей.

Что же касается коллаборационистов, то правительство Германии сообщило, что 57 бельгийцев получают от нее денежные выплаты, однако что это за люди, не сообщалось.

При этом, как отмечает «Би-би-си», в 2012 году Германия выплачивала денежные пособия 209654 бывшим узникам нацистских лагерей и их родственникам, проживавшим как на территории немецкого государства, так и за ее пределами. Размер денежных выплат не сообщался.

В то же время немецкое правительство не скрывало размер выплат, которые получают бывшие узники концлагерей и их родственники от благотворительных фондов, которыми управляет организация Jewish Claims Conference. По данным властей Германии, 58932 евреям ежемесячно выплачивал по €300 один фонд, и по €260 — другой.