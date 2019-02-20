Гражданки Узбекистана, задержанные в Кыргызстане за кражу золота, останутся под арестом 2 месяца

CA-NEWS (UZ) - При попытке пересечения границы через пункт пропуска «Маданият-автодорожный» задержано пять гражданок Узбекистана - по подозрению в краже ювелирных изделий из ЦУМа города Джалал-Абада.

Представитель пограничной службы Кыргызстана Гульмира Бурубаева подтвердила, что все задержанные женщины являются гражданками Узбекистана.

Одна из женщин, подозреваемых в краже, жительница города Карши, в Кашкадарьинской области, призналась в преступлении и в том, что ее попутчицы не участвовали в краже.

"Мы приехали сюда, чтобы купить товар и перевезти груз. По дороге зашли в ювелирный магазин. Кражу совершила я сама, они не виновны, и ничего не знали", - сказала одна из подозреваемых женщин.

Пятерых подозреваемых задержали 16 февраля. На сегодняшний день они дают показания в ИВС городского отделения внутренних дел Джалал-Абада.

Одна из задержанных, 57-летняя педагог пенсионного возраста из Узбекистана, говорит, что не понимает за что ее задержали.

"Я приехала сюда не с такой целью. Мне хватает своего, денег, золотых украшений. Если вы хотите, заберите мои деньги и драгоценности, но отпустите меня домой!", - говорит женщина.

Начальник службы криминальной милиции ГУВД города Джалал-Абада Улан Омурзаков рассказал, что "камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали момент кражи" и, что "все задержанные пять женщин запечатлены на кадрах".

Решением Джалал-Абадского городского суда все пятеро подозреваемых женщины были заключены под стражу на два месяца.