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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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YouTube и Facebook заработали в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  С 19 февраля сайты YouTube и Vkontakte начали открываться в Узбекистане без проблем. Facebook работает с перебоями и медленно, сообщают местные СМИ.

Доступ к этим сайтам был заблокирован в Узбекистане с сентября 2018 года по неизвестным причинам. Поэтому многие пользователи стали использовать VPN для входа в сети.

Facebook и видеохостинг YouTube как-то заработали в Узбекистане 15 января текущего года. Но через 7-8 часов работы, после 18:00 часов того же дня, доступ к ним вновь был заблокирован.

Официального объяснения этому предоставлено не было, чиновники попытались прокомментировать ситуацию обновлением телекоммуникационного оборудования и заменой криптографических ключей.

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