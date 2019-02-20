YouTube и Facebook заработали в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - С 19 февраля сайты YouTube и Vkontakte начали открываться в Узбекистане без проблем. Facebook работает с перебоями и медленно, сообщают местные СМИ.

Доступ к этим сайтам был заблокирован в Узбекистане с сентября 2018 года по неизвестным причинам. Поэтому многие пользователи стали использовать VPN для входа в сети.

Facebook и видеохостинг YouTube как-то заработали в Узбекистане 15 января текущего года. Но через 7-8 часов работы, после 18:00 часов того же дня, доступ к ним вновь был заблокирован.

Официального объяснения этому предоставлено не было, чиновники попытались прокомментировать ситуацию обновлением телекоммуникационного оборудования и заменой криптографических ключей.