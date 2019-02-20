Более 6000 километров казахстанских дорог станут платными

CA-NEWS (KZ) - Более 6000 километров казахстанских дорог станут платными, До конца следующего года специальные пункты оплаты установят еще на 13 участках.

Планируется, что это принесет в бюджет около 30 миллиардов тенге, сообщает КТК. «Ожидается экономический эффект: ежегодные сборы с трех участков дорог – четыре миллиарда тенге, сборы с 16 участков – 30 миллиардов тенге в год.

Также до конца года планируется запуск еще 11 специальных автоматизированных измерительных средств. К 2021 году их общее количество планируется довести до 46», – говорит министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Общая протяженность платных дорог, таким образом, составит в республике больше шести тысяч километров. Раскошелиться придется водителям, которые ездят в том числе по трассам Астана – Павлодар, Актау – Бейнеу и Кызылорда – Шымкент.

Ну а пока в Казахстане плату взимают за проезд только по трем участкам. Это Алматы – Хоргос, Астана – Темиртау и Алматы – Капчагай. Ожидается, что там стоимость не изменится. То есть один тенге за один километр пути.

До конца следующего года специальные пункты оплаты установят еще на 13 участках.



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