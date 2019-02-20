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  20 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дочь Гульнары Каримовой опубликовала видео с мамой
Предыстория: Ислам Каримов-младший заявил об ухудшении состояния здоровья матери и попросил президента о помощи

CA-NEWS (UZ) -  Внучка первого президента Узбекистана и дочь Гульнары Каримовой - Иман опубликовала в Instagram видео.

Как видно из ролика, Иман снялась вместе с мамой. Профиль Гульнары отчётливо виден на одном из кадров. Мать и дочь запечатлели на видео, как готовят пельмени.

«Совсем по-другому получается, когда мама на кухне», - подписала видео Иман Каримова.

Недавно сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов -младший опубликовал в своем профиле Instagram обращение к президенту Мирзиёеву, в котором просит помочь маме. Ислам Каримов пишет об оказываемом на Гульнару давлении, и что к "ней не пускают врачей", несмотря на гипертонический кризис.

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