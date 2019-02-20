На границе Таджикистана и Узбекистана появится новый погранпост
- Таджикистан, общество
- 16:30, 20 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - На границе между Таджикистаном и Узбекистаном появится новый контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.
Информируется, что на заседании нижней палаты парламента депутаты единогласно ратифицировали межпарламентское соглашение об открытии еще одного погранпоста на границе с Узбекистаном.
Следует отметить, что КПП "Бабатаг" соединит таджикский Гиссар и узбекский Узун.
Проходить через пост смогут только граждане двух приграничных стран.
Известно, что ежедневно границу между странами пересекают около двадцати тысяч человек.
Напомним, что протяженность границы Таджикистана с Узбекистаном составляет одна тысяча триста километров.