В ООН встревожены ростом напряженности между Индией и Пакистаном

CA-NEWS (CA) - В ООН обеспокоены развитием событий в индийском штате Джамму и Кашмир, где 14 февраля был совершен теракт, за которым последовали вооруженные столкновения, приведшие к гибели еще девяти человек. Верховный комиссар ООН по правам человека выразила надежду, что рост напряженности между двумя ядерными державами не приведет к ухудшению ситуации в регионе в целом. А Генеральный секретарь ООН призвал стороны проявлять сдержанность, говорится на сайте организации.



В результате взрыва, совершенного террористом-смертником, по сообщениям, погибло 4 военнослужащих. Вчера, в ходе поисков виновных, между боевиками и индийскими военными завязалась перестрелка, в результате которой погибло еще девять человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила теракт и призвала власти найти и наказать виновных. Она заявила, что встревожена ростом напряженности между «двумя ядерными державами» и его потенциальными последствия для региональной безопасности.

Из Индии поступают сообщения о том, что, пользуясь инцидентом в Кашмире в качестве предлога, некоторые элементы прибегают к насилию и угрозам в отношении кашмирцев и мусульман, проживающих в разных частях страны. «Мы видим, что индийские власти приняли меры в связи с этими инцидентами, и надеемся, что правительство и дальше будет предпринимать шаги по защите людей от негативных действий, причиной которых может стать их этническая принадлежность…», - говорится в заявлении Управления ООН по правам человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны проявлять сдержанность и немедленно предпринять шаги для деэскаолации ситуации.